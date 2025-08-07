[생생뉴스] 특별재난지역 추가 선포…복구 상황은?

■ 프로그램명: KBS대전 생생뉴스

◇ 박지은 기자 (이하 박지은): 기록적인 극한 호우가 쏟아진 지 20여 일 만에 정부가 충남 7개 시군을 특별재난지역으로 추가 선포했습니다. 이번에 특별재난지역으로 추가 선포된 지역이죠. 홍성군 피해와 복구 상황, 이용록 홍성군수와 자세히 알아보겠습니다. 안녕하세요, 군수님.◆ 이용록 홍성군수(이하 이용록): 안녕하세요.◇ 박지은: 지난달 16일부터 17일까지 홍성에 480밀리미터가 넘는 폭우가 내렸습니다. 이 당시에 홍성 홍북읍에는 시간당 100mm에 육박하는 이른바 극한 호우를 기록하기도 했는데요. 지금 복구는 얼마큼 진행됐습니까?◆ 이용록: 이번 폭우로 홍성군은 피해를 입은 곳이 4,743곳에 달하고 있습니다. 빠른 일상 회복을 위해서 장비를 635대 넘게 투입해서 지금까지 응급 복구를 마쳤고, 지금은 거의 다 정리된 상태라고 볼 수 있습니다. 다만 응급 복구는 말 그대로 임시 조치입니다. 앞으로는 항구적인 복구를 위해서 국도비 지원을 신속하게 확보하고 군 예산도 추가 투입해서 군민 여러분들의 일상을 빨리 회복할 수 있도록 군에서는 최선을 다할 것입니다.◇ 박지은: 폭우에 뒤이어서 이제 폭염이 극성을 부리고 있습니다. 그런데 또 어제 비 소식이 있어서 걱정이 됐는데요. 복구에 어려움 많지 않으십니까?◆ 이용록: 예,또 폭우 뒤에 폭염까지 이어지면서 봉사하시는 분들이 온열 질환을 겪지 않을까 걱정돼서 우리 홍성군에서는 냉방 버스도 운영했고요, 또 목욕 쿠폰도 넣어드리고 봉사하시는 분들이 불편함이 없도록 최대한 노력했습니다.◇ 박지은: 이렇게 재난 상황이 발생할 때마다 자원봉사자분들이 도움을 주고 계신데요. 전국에서 많은 분들이 오셨었다고요?◆ 이용록: 네, 그렇습니다. 인력 확보에 어려움을 겪고 있다는 소식을 듣고 전국 각지에서 많은 자원봉사자들이 한걸음에 저희 지역으로 달려와 주셔서 복구 현장에서 정말 구슬땀을 흘려주셨습니다. 피해 주민들은 이러한 의로움에 대해 굉장히 감사하게 생각하고, 저는 군수로서 정말 고맙게 생각을 합니다. 특히 복구 작업은 물론이고 도시락을 손수 준비해 주시거나 또 어려운 이웃들을 보살펴 주신 분들도 계셨고요. 이런 마음 하나하나가 정말로 우리한테는 큰 감동이었습니다. 앞으로 10만 홍성 군민은 이 고마운 마음을 절대 잊지 않고 꼭 보답할 수 있도록 하겠다는 말씀도 드립니다.◇ 박지은: 자원봉사자분들이 사실 가만히 서 있기만 해도 땀이 뚝뚝 떨어질 정도로 폭염이 이어지고 있는데, 복구 작업에 대부분을 참여하시니까 얼마나 힘든 일인지 가늠할 수 있을 것 같고요. 특히 홍성 같은 경우에는 농작물 피해가 심각합니다. 수확을 앞둔 벼 재배 농가, 딸기 농가를 비롯한 시설 재배 농가들 피해가 컸을 것 같은데요. 현재 상황은 어떻습니까?◆ 이용록: 이번 폭우 피해로 인해서 벼농사와 딸기 농가가 큰 피해를 실질적으로 입었습니다. 특히 하우스 안까지 물이 차오르면서 모종이 썩어가고, 또 설비까지 망가진 농가들이 많이 있었습니다. 벼는 또 한창 키우는 시기였고, 딸기는 막 이 모종들을 하우스에 옮겨 심어야 되는 시기여서 피해 체감이 더 클 수밖에 없었던 것이 사실입니다. 군에서는 피해 직후부터 농가의 어려움들을 덜어드리기 위해 공무원들을 긴급 투입해서 복구에 나섰고요. 앞으로도 현장 상황을 아주 세심히 살펴가면서 지원을 계속해 나가려고 합니다.◇ 박지은: 총 피해 현황도 집계해보셨겠죠? 얼마나 지금 집계됐습니까?◆ 이용록: 저희 지역(홍성군)은 현재 4,743건에 217억 원의 피해가 발생이 되었습니다. 이 가운데서 도로와 하천 등 공공시설 피해가 467건에 164억 원이었고요. 또 주택, 농경지, 소상공인 등의 사유시설 피해가 4,276건에 53억 원이었습니다.◇ 박지은: 홍성 지역 같은 경우에는 주민분들의 직접적인 피해는 없었습니까? 수해민들 발생 현황은요?◆ 이용록: 홍성군에서는 21세대 29명이 대피를 했고요. 이틀간 대피소에서 생활하시다가 저희가 빨리 복구를 해서 가정으로 돌려보내드렸습니다.◇ 박지은: 다행히 응급복구가 빨리 이루어져서 집으로 돌아가실 수 있는 상황이셨군요.◆ 이용록: 저희가 아주 빠르게 신조치를 해드렸습니다.◇ 박지은: 폭염까지 더해지면서 병해충 피해가 예년보다 더 우려되는 상황인데요. 현재 상황은 어떻고, 어떤 지원책 마련하고 계십니까?◆ 이용록:방제가 집중적으로 필요한 지역에는 인력도 보강해서 조치를 하고 있고요. 앞으로도 현장 상황을 지속적으로 점검하면서 추가적인 지원이 필요한 부분은 유관 기관과 적극적으로 협의해서 대응할 계획입니다.◇ 박지은: 어제죠, 정부가 특별재난지역으로 홍성을 추가했습니다. 그동안 특별재난지역으로 선포되기 위해서 노력을 많이 하셨다고 들었는데요. 어떤 지원을 구체적으로 받을 수 있는 겁니까?◆ 이용록: 저희 지역의 기록적인 폭우로 농경지 침수 등 막대한 피해가 발생돼서, 특별재난지역 선포 기준이 있습니다. 102억 5천만 원이 넘는 경우에는 특별재난지역으로 선포를 할 수 있도록 되어 있어서, 23일에 저희가 충남도에 특별재난지역 선포를 건의했고요. 29일에는 제가 기획재정부와 행정안전부를 찾아가서 홍성군 피해 상황과 복구 노력들을 설명하면서, 군민들의 신속한 일상 복귀를 위해 특별재난지역 추가 선포를 건의드렸고요. 앞으로도 특별재난지역에 걸맞은 빠른 복구를 하기 위해서 노력을 다할 것입니다.◇ 박지은: 어떤 지원을 받을 수 있는지도 안내해 주시죠.◆ 이용록:간접 지원으로는 국세, 지방세 납부 유예가 있고요, 공공요금 감면, 건강보험료 경감, 통신요금 감면, 전기와 도시가스 요금 감면 등 총 37개 항목에 대해서 별도로 간접 지원이 있습니다.◇ 박지은: 특별재난지역으로 추가 선정됐기 때문에 우선적인 복구가 더 가능해질 걸로 보이는데요. 이 추가 선정 이외에 정부나 충청남도에 추가로 필요한 지원들, 요청하실 부분이 있으시면 말씀해 주세요.◆ 이용록: 저희는 응급복구는 마쳤지만, 앞으로 항구적인 복구를 위해서는 정밀한 설계와 충분한 예산이 필요하다고 봅니다. 그래서 군에서도 최선을 다해서 대응하고 있지만, 군 예산만으로는 한계가 있습니다. 중앙정부와 충남도의 행재정적 지원이 절실한 상황이고요. 아울러 주택 피해와 농가 일손 부족 등에도 여전히 도움의 손길이 필요합니다. 자원봉사자들의 지속적인 참여도 큰 힘이 될 것입니다.◇ 박지은: 자원봉사를 하고 싶은 분들은 어떤 절차를 통해 참여하실 수 있는 건가요?◆ 이용록: 자원봉사를 원하시는 분들이 계시면, 저희 홍성군 자원봉사센터나 홍성군청 복지정책과에 문의하시면 봉사를 하고자 하시는 취지에 맞게 저희가 안내를 해드리고 있습니다.◇ 박지은: 또 이번 극한호우를 겪으시면서 많은 아쉬움도 느끼셨을 것 같습니다. 평소엔 드러나지 않았던 문제점들도 많이 발견하셨을 텐데요. 어떤 부분들이 필요한 것으로 파악하셨습니까?◆ 이용록: 이번 극한호우는 짧은 시간에 많은 비가 집중돼서 왔습니다. 그래서 기존의◇ 박지은: 우선적으로 시행해야겠다 싶은 지역이나 사업들이 있으셨을까요?◆ 이용록: 이번 집중호우가이곳에 배수펌프장이 부족해서,◇ 박지은: 그러면 이런 문제들이 되풀이되지 않도록 홍성군 차원에서도 노력을 하고 계신 건데요. 폭우 피해를 입은 홍성군과 군민을 돕기 위해서 다른 지역 분들에게 부탁하거나 당부하고 싶은 말씀이 있으시다면 어떤 걸까요?◆ 이용록: 이번 폭우로 많은 홍성 군민들이 실질적으로 어려움을 겪었습니다. 성금과 자원봉사 등 따뜻한 응원과 참여가 피해를 보신 많은 분들에게 큰 힘이 되고, 위로가 되고 있습니다. 특히 앞으로 열릴 남당항 대하축제, 광천토굴새우젓·조미김 대축제, 홍성 글로벌 바비큐 페스티벌에 많이 찾아주시고, 저희 지역 농·특산물도 함께 구매해 주신다면 군민들에게 더 큰 위로와 응원이 될 것이라고 생각됩니다. 끝으로, 이번 호우로 피해를 입은 다른 지역 주민께도 우려의 마음을 전하며, 하루빨리 일상으로 돌아가시기를 소망합니다.◇ 박지은: 피해를 입긴 했지만 또 다른 한편으로는 지역 경제 활성화를 위해 행사를 마련하신 만큼, 이런 축제에도 많이 참여해 달라는 입장이신 것 같은데요. 자랑 조금 해주시죠. 이런 축제들이 언제부터 열립니까? 가장 먼저 열리는 행사는 어떤 건가요?◆ 이용록:저희 지역에 찾아오시면 많은 좋은 기회가 되지 않을까 생각합니다.◇ 박지은: 복구에 직접 동참하시는 것도 큰 도움이지만, 지역 경제 활성화를 위해 가장 가까운 일정인 8월 22일 남당항 대하축제에 적극적인 참여와 관심을 당부하셨습니다. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 이용록 홍성군수와 함께했습니다.