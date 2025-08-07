충북 흐리고 5mm 미만 비…낮 최고 29~32도

동영상 고정 취소

절기상 입추인 오늘, 충북은 대체로 흐리고 구름이 많이 끼겠습니다.



오전엔 곳에 따라 5mm 미만의 비가 내리겠습니다.



낮 최고기온은 29도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.



청주기상지청은 당분간 더운 날씨가 이어지겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!