충북 흐리고 5mm 미만 비…낮 최고 29~32도
입력 2025.08.07 (10:46) 수정 2025.08.07 (12:01)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
절기상 입추인 오늘, 충북은 대체로 흐리고 구름이 많이 끼겠습니다.
오전엔 곳에 따라 5mm 미만의 비가 내리겠습니다.
낮 최고기온은 29도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.
청주기상지청은 당분간 더운 날씨가 이어지겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.
오전엔 곳에 따라 5mm 미만의 비가 내리겠습니다.
낮 최고기온은 29도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.
청주기상지청은 당분간 더운 날씨가 이어지겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충북 흐리고 5mm 미만 비…낮 최고 29~32도
-
- 입력 2025-08-07 10:46:26
- 수정2025-08-07 12:01:59
절기상 입추인 오늘, 충북은 대체로 흐리고 구름이 많이 끼겠습니다.
오전엔 곳에 따라 5mm 미만의 비가 내리겠습니다.
낮 최고기온은 29도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.
청주기상지청은 당분간 더운 날씨가 이어지겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.
오전엔 곳에 따라 5mm 미만의 비가 내리겠습니다.
낮 최고기온은 29도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.
청주기상지청은 당분간 더운 날씨가 이어지겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.
-
-
민수아 기자 msa46@kbs.co.kr민수아 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.