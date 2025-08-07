930뉴스(청주)

충북 흐리고 5mm 미만 비…낮 최고 29~32도

입력 2025.08.07 (10:46) 수정 2025.08.07 (12:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

절기상 입추인 오늘, 충북은 대체로 흐리고 구름이 많이 끼겠습니다.

오전엔 곳에 따라 5mm 미만의 비가 내리겠습니다.

낮 최고기온은 29도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.

청주기상지청은 당분간 더운 날씨가 이어지겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 충북 흐리고 5mm 미만 비…낮 최고 29~32도
    • 입력 2025-08-07 10:46:26
    • 수정2025-08-07 12:01:59
    930뉴스(청주)
절기상 입추인 오늘, 충북은 대체로 흐리고 구름이 많이 끼겠습니다.

오전엔 곳에 따라 5mm 미만의 비가 내리겠습니다.

낮 최고기온은 29도에서 32도로 어제와 비슷하겠습니다.

청주기상지청은 당분간 더운 날씨가 이어지겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.
민수아
민수아 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용

미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
‘부모 찬스’로 집 사고 증여세 안 내…외국인 부동산 탈세 조사

‘부모 찬스’로 집 사고 증여세 안 내…외국인 부동산 탈세 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.