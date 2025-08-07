민주 문진석, 포스코이앤씨 사망사고 질타…“산재는 명백한 중죄”

더불어민주당이 포스코이앤씨 공사 현장 노동자 사망을 “기본적인 안전 수칙을 지켰다면 발생하지 않았을 후진적 사고”라고 강하게 비판했습니다.



민주당 문진석 원내운영수석부대표는 오늘(7일) 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 지난달 31일에 이어 이번 달 4일에도 포스코이앤씨 현장에서 인명 사고가 났다며 이같이 밝혔습니다.



문 운영수석부대표는 2022년 중대재해처벌법 시행 이후 포스코이앤씨 사업장에서 노동자 8명이 숨졌다고 강조하며 “개인의 부주의나 실수 탓이 아니라, 충분히 막을 수 있었지만 비용이 든다는 이유로 외면하고 방치한 결과”라고 지적했습니다.



또한 “이 비극은 명백한 중죄”라고 질타했습니다.



문 부대표는 “산업안전보건법과 중대재해처벌법을 제정했지만, 현실은 여전하다”며 “이대로 죽음의 행렬을 멈출 수 없다. 압도적인 산업재해 발생률과 사망률을 낮추기 위해 머리를 맞대고 변화를 꾀해야 한다”고 했습니다.



그러면서 “경영진은 일터 안전에 책임을 져야 하고 정부는 예방 지원에 아낌없이 노력해야 한다”며 “민주당과 이재명 정부는 현장 중심의 예방 체계 수립과 이행을 위해 정책적 노력을 아끼지 않겠다”고 약속했습니다.



