아라동서 포클레인 전도되며 50대 작업자 부상
입력 2025.08.07 (10:51) 수정 2025.08.07 (15:43)
오늘(7일) 오전 8시쯤 제주시 아라2동 한 공사 현장에서 50대 작업자가 포클레인을 운전하다 옆으로 넘어지며 하반신이 깔리는 사고가 났습니다.
신고를 받고 출동한 소방 당국은 에어백을 이용해 20여 분 만에 작업자를 구조하고 병원으로 옮겼습니다.
다행히 작업자는 생명에 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
