제주 ‘청년 월세 지원’ 신청 급증, 국비 11억 원 확보

청년들에게 호응을 얻고 있는 제주도의 무주택 청년 월세 지원 사업이 국비 확보를 통해 안정적인 지원이 가능해질 전망입니다.



제주도는 34살 이하 청년에게 월 최대 20만 원씩 24개월간 월세를 지원하는 '청년 월세 한시 특별지원' 신청자가 급증함에 따라 국비 11억 4천만 원을 추가로 확보해 이번 제2회 추경에 관련 예산 22억 8천만 원을 편성했다고 밝혔습니다.



제주도는 지난해 2월부터 1년간 1,100여 가구를 대상으로 청년 월세 13억 8천만 원을 지원했으며 내년에도 관련 사업을 확대해나갈 계획입니다.



