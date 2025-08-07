영상K

구글 지도, ‘동해’ 무시? 국내 이용자들 뿔났다 [지금뉴스]

입력 2025.08.07 (10:52) 수정 2025.08.07 (11:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

세계 최대 검색사이트 구글이 국내 일부 지역 날씨 서비스에서 '일본해' 표기를 동해보다 앞세워 논란이 되고 있습니다.

서경덕 성신여자대학교 교수가 제보받은 구글 국내 날씨 서비스 화면에 따르면 구글 날씨 화면에는 '일본해'라고 적혀있고, '동해'는 괄호 안에 들어가 있습니다.

서 교수는 "최근 휴가철을 맞아 동해안 지역으로 휴가를 떠난 많은 누리꾼이 제보해 줘서 알게 됐다"며 "분명 국내 지역임에도 불구하고 구글 날씨 알림 서비스에서는 '일본해(동해)'로 버젓이 표기를 하고 있었다"고 밝혔습니다.

이어 "이는 국가별로 이견이 있는 명칭에 대해선 사용자가 접속한 국가의 표기법을 따르도록 한 구글의 자체 관례에도 어긋난 표기"라고 지적했습니다.

동해의 경우 한국에서 구글 지도를 이용할 때는 '동해'로, 일본에서 접속할 때는 '일본해'로 표기되는 게 관례라는 겁니다.

서 교수는 "구글이 진정한 글로벌 기업이라면 해당 국가의 기본적인 정서는 제대로 파악할 줄 알아야 하는데 이를 무시한 처사"라고 강하게 비판했습니다.

또 "과거에도 구글 지도에서 '독도'를 검색해도 아무런 내용이 뜨지 않아 논란이 된 적이 있다"며 "현재도 한국과 일본을 제외한 다른 나라에서 '독도'를 검색하면 '리앙쿠르 암초'로 표기하는 등 문제가 많다"고 지적했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 구글 지도, ‘동해’ 무시? 국내 이용자들 뿔났다 [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-07 10:52:21
    • 수정2025-08-07 11:04:46
    영상K
세계 최대 검색사이트 구글이 국내 일부 지역 날씨 서비스에서 '일본해' 표기를 동해보다 앞세워 논란이 되고 있습니다.

서경덕 성신여자대학교 교수가 제보받은 구글 국내 날씨 서비스 화면에 따르면 구글 날씨 화면에는 '일본해'라고 적혀있고, '동해'는 괄호 안에 들어가 있습니다.

서 교수는 "최근 휴가철을 맞아 동해안 지역으로 휴가를 떠난 많은 누리꾼이 제보해 줘서 알게 됐다"며 "분명 국내 지역임에도 불구하고 구글 날씨 알림 서비스에서는 '일본해(동해)'로 버젓이 표기를 하고 있었다"고 밝혔습니다.

이어 "이는 국가별로 이견이 있는 명칭에 대해선 사용자가 접속한 국가의 표기법을 따르도록 한 구글의 자체 관례에도 어긋난 표기"라고 지적했습니다.

동해의 경우 한국에서 구글 지도를 이용할 때는 '동해'로, 일본에서 접속할 때는 '일본해'로 표기되는 게 관례라는 겁니다.

서 교수는 "구글이 진정한 글로벌 기업이라면 해당 국가의 기본적인 정서는 제대로 파악할 줄 알아야 하는데 이를 무시한 처사"라고 강하게 비판했습니다.

또 "과거에도 구글 지도에서 '독도'를 검색해도 아무런 내용이 뜨지 않아 논란이 된 적이 있다"며 "현재도 한국과 일본을 제외한 다른 나라에서 '독도'를 검색하면 '리앙쿠르 암초'로 표기하는 등 문제가 많다"고 지적했습니다.
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용

미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
‘부모 찬스’로 집 사고 증여세 안 내…외국인 부동산 탈세 조사

‘부모 찬스’로 집 사고 증여세 안 내…외국인 부동산 탈세 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.