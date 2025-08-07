930뉴스(울산)

지역 대학 3곳 ‘정주형 인재 양성’ 협약

입력 2025.08.07 (10:54) 수정 2025.08.07 (15:03)

울산대와 울산과학대, 춘해보건대 등 지역 대학들이 협약을 맺고 정주형 인재 양성에 힘을 모으기로 했습니다.

이번 협약은 교육부의 지역혁신 중심 대학 지원체계인 '라이즈' 사업의 하나로 추진됐습니다.

협약에 따라 3개 대학은 공동 교육과정 개발과 이수 체계 구축, 울산 지역 수요 기반의 디지털 콘텐츠 개발 등에 협력하기로 했습니다.

울산대와 울산과학대, 춘해보건대 등 지역 대학들이 협약을 맺고 정주형 인재 양성에 힘을 모으기로 했습니다.

이번 협약은 교육부의 지역혁신 중심 대학 지원체계인 '라이즈' 사업의 하나로 추진됐습니다.

협약에 따라 3개 대학은 공동 교육과정 개발과 이수 체계 구축, 울산 지역 수요 기반의 디지털 콘텐츠 개발 등에 협력하기로 했습니다.
