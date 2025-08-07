한수원, 울산 부유식 해상풍력 지분 투자 검토

동영상 고정 취소

한국수력원자력이 울산 앞바다에 추진 중인 부유식 해상풍력단지 사업에 지분 참여를 검토하고 있습니다.



5조 7천억 원 규모의 이 사업은 노르웨이 에너지기업 에퀴노르가 주도하며, 한수원은 에퀴노르가 설립한 특수목적법인에 투자하는 방안을 논의 중입니다.



한수원 측은 "현재 예비타당성조사가 진행 중이며, 지분율과 투자 규모는 아직 정해지지 않았다"고 밝혔습니다.



