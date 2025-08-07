울산교육청, 2026학년도 초·중등교사 선발 예고

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

울산교육청이 "2026학년도 공립 초등학교 교사 66명과 초등 특수학교 교사 9명 등 모두 75명을 선발한다"고 예고했습니다.



또, 공립 중등학교 교사는 교과 19과목에서 68명, 특수 교과에서 5명 등 모두 85명을 선발합니다.



교육청은 "향후 교원 정원 조정이나 추가 수급 등에 따라 실제 선발 규모는 달라질 수 있다"고 밝혔습니다.



