울주군, 원전 지원금으로 대학생 장학금 지급

동영상 고정 취소

울산 울주군이 원전 지원금으로 장학금을 지급하기로 하고 오는 11일부터 지역 출신 대학생들을 모집합니다.



대상은 지난달 21일 기준 학생 본인 또는 부모가 울주군에 1년 이상 거주하는 대학생으로, 올해 1학기 성적 기준 일반 장학생은 2.5, 복지 장학생은 2.0 이상을 충족해야 합니다.



선발 인원은 총 2천288명으로, 일반 장학생은 70만 원씩, 복지 장학생은 150만 원씩의 장학금을 받습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!