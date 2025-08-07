자성대 부두 임시 화물차 주차장 다음 달 개장

동영상 고정 취소

북항 자성대부두 안에 임시 화물차 주차장이 개장합니다.



부산항만공사는 다음 달(9월) 1일부터 북항재개발 2단계 예정지인 자성대부두 7만 7천 제곱미터의 땅에 주차면 수 421대 규모의 임시 화물차 주차장을 운영한다고 밝혔습니다.



화물차 주차장은 보안구역 사전 출입증을 발급한 화물차를 대상으로 24시간 운영되며 이용 요금은 월 22만 원, 운영 기간은 2027년 12월까지입니다.



