빌보드 “‘미 K-팝 팬’ 40%는 CD 구매에 연 14만 원 이상 소비”

미국에서 K-팝 팬 10명 중 4명은 연간 K-팝 CD 구매에 100달러(한화 약 14만 원) 넘는 돈을 소비하는 것으로 나타났습니다.



또 K-팝 콘서트를 관람한 경험이 있는 팬은 절반에 미치지 못하는 것으로 조사됐습니다.



미국 음악 매체 빌보드는 최근 ‘미국의 K팝 팬덤’(K-POP FANDOM IN THE U.S.)이란 제목의 보고서에서, 지난해 8월 15일부터 30일까지 만 14세 이상의 독자 약 1,400명을 대상으로 한 설문조사 결과를 이 같이 공개했습니다.



■ “약 40%는 CD 구입에 연 14만 원 이상 써…같은 CD 여러 번 구입도 52%”



설문조사 결과 지난 1년간 K팝 CD를 구매한 적 있다고 응답한 사람의 비율은 63％, 1년간 CD 구매에 100달러 넘게 소비했다고 응답한 비율은 약 41％였습니다.



비용 구간별로 보면 101~150달러(한화 약 14~21만 원)를 소비했다고 답한 비율이 10％, 151~200달러(한화 약 21~28만 원)는 6％, 201~250달러(한화 약 28~35만 원)는 5％, 250달러(35만 원) 넘게 소비했다고 답한 팬도 20％로 나타났습니다.



응답자 52％는 디자인이나 구성품이 다르다는 이유로 같은 K팝 음반을 여러 장 구매한 경험이 있다고 답했습니다.



글렌 피플즈 빌보드 수석 애널리스트는 “K팝 팬들은 단지 일상적으로 음악을 듣는 이들이 아니라 헌신하고, 적극적이고, 열정적이고 조직적인 팬”이라고 분석했습니다.



■ “K-팝 콘서트 미 관람자 53%…공연장 멀고 비싸”



하지만 콘서트 관람에는 미국 K-팝 팬들이 상대적으로 적은 돈을 쓴 것으로 조사됐습니다.



응답자 53％가 1년간 K팝 콘서트를 한 번도 관람한 적 없다고 답했고, 세 번 이상 K팝 콘서트를 관람한 비율은 16％에 그쳤습니다.



콘서트를 관람하지 않은 이유로는 ‘공연 장소가 멀어서’가 64％로 가장 많았고, 56%는 ‘티켓이 너무 비싸서’라고 답했습니다.



■ “미 K-팝 팬 80%가 여성…중장년, 소비에 가장 열심”



미국 K팝 팬들의 성별과 연령대를 분석한 결과 응답자의 80％는 여성이었습니다.



연령대 별로는 48％가 24세 이하 젊은 층에 해당했고, 55세 이상 K팝 팬은 12％였습니다.



중장년층에 해당하는 45~54세 K팝 팬은 11％에 불과했지만, 이들의 82％가 지난 1년간 의류, 포스터 등 K팝 관련 상품을 구입한 적 있다고 답해 모든 연령대 중 가장 적극적으로 소비했습니다.



[사진 출처 : 빌보드 홈페이지 제공]



