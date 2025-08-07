블랙핑크, 프랑스서 유럽 투어 시작…15일 ‘영국 웸블리’ 입성

그룹 블랙핑크가 현지 시각 지난 2~3일 프랑스 파리 스타드 드 프랑스에서 새 월드 투어 ‘데드라인’(DEADLINE)의 유럽 투어를 시작했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 오늘(7일) 밝혔습니다.



소속사에 따르면 블랙핑크는 이번 공연에서 이전 투어 ‘본 핑크’(BORN PINK) 파리 공연 당시 5만 5천 관객의 약 2배에 달하는 11만 관객을 동원했습니다.



멤버들은 공연에서 ‘킬 디스 러브’(Kill This Love), ‘핑크 베놈’(Pink Venom) 등 히트곡을 라이브 밴드 연주와 다양한 특수효과와 함께 선보였습니다.



블랙핑크는 이번 파리 공연을 시작으로 이탈리아 밀라노, 스페인 바르셀로나, 영국 런던 등 4개 도시에서 6회에 걸쳐 유럽 팬들을 만납니다.



특히 오는 15~16일 가수들의 ‘꿈의 무대’로 불리는 영국 런던 웸블리 스타디움에서 K-팝 걸그룹으로는 처음으로 단독 공연을 엽니다.



[사진 출처 : YG엔터테인먼트 제공]



