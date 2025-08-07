정치

한미, 올해 을지자유의방패 연습 18일부터 28일까지 실시

입력 2025.08.07 (11:00) 수정 2025.08.07 (11:09)

한‧미는 연합방위태세 확립을 위해 오는 18일부터 28일(목)까지. 을지자유의방패 (Ulchi Freedom Shield, UFS) 연습을 실시한다고 밝혔습니다.

이 기간 동안 시뮬레이션 기반의 지휘소연습(CPX), 야외 실기동훈련(FTX)이 한미 연합으로 진행됩니다.

한미는 오늘 오전 국방부에서 공동 브리핑을 열고 "이번 UFS 연습은 한미가 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 훈련으로, 최근 전쟁 양상을 통해 분석된 전훈 등 현실적인 위협을 연습 시나리오에 반영함으로써 '연합·합동 전영역 작전'을 포함한 동맹의 대응능력과 태세를 굳건히 하는 기회가 될 것"이라고 밝혔습니다.

또, "위기관리 및 국민안전보호를 위한 통합상황 조치능력 숙달 및 사이버 위협 대응능력 강화 등 정부부처의 전시대비연습과 실제훈련을 지원하여 범정부 차원의 국가총력전 수행능력을 향상시킬 것"이라고 설명했습니다.

창설 75주년을 맞은 유엔사는 이번 연습에 유엔사 회원국들을 참가시킬 예정이며, 중립국감독위원회는 정전협정 준수 여부를 관찰할 계획입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

