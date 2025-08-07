기술보증기금, 중소기업에 탄소중립 지원 서비스 제공

동영상 고정 취소

기술보증기금이 중소기업에 탄소중립 지원 서비스를 제공합니다.



기보는 기업 활동이 한국형 녹색분류체계 기준에 부합하는지 확인 할 수 있는 자가 진단 서비스를 제공한다고 밝혔습니다.



이와 함께 탄소배출 관리를 지원하는 자가 진단 서비스를 시작했습니다.



기보는 자가 진단 데이터를 활용해 탄소 감축 기업에 인증이나 우대보증 등 지원을 확대할 계획입니다.



