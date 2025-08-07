정치

국힘 김문수 안철수 장동혁 조경태, 전대 본선 진출…주진우 탈락

입력 2025.08.07 (11:00) 수정 2025.08.07 (11:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘 8·22 전당대회 당 대표 선거 예비경선 결과, 김문수·안철수·장동혁·조경태(가나다 순) 후보가 본선에 진출했습니다.

중도 노선을 표방해 온 주진우 후보는 탈락했습니다. 이에 따라 국민의힘 당권 경쟁은 '찬탄(탄핵 찬성)' 대 '반탄(탄핵 반대)' 2:2 구도로 치러지게 됐습니다.

국민의힘 황우여 전당대회 선거관리위원장은 오늘(7일) 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 선관위 회의를 열고, 지난 5일부터 이틀 동안 책임 당원 투표와 국민 여론조사를 진행한 결과를 통해 이같이 결정됐다고 발표했습니다.

득표 수와 순위는 규정에 따라 공개하지 않았습니다.

4명을 선출하는 최고위원 본경선에는 김근식·김민수·김재원·김태우·손범규·신동욱·양향자·최수진(가나다 순)등 8명이 올랐습니다. 장영하·함운경·홍석준·황시혁는 탈락했습니다.

45세 미만 청년에게 배정되는 청년 최고위원 후보로는 박홍준·손수조·우재준·최우성 후보가 컷오프 없이 모두 본경선에 진출했습니다.

국민의힘은 오는 8일 대구를 시작으로 전국 순회 합동연설회에 나서고, 오는 20~21일 이틀간 본경선을 진행합니다.

이후 오는 22일 충북 청주 오스코 전당대회를 열고, 책임당원 투표 80%, 국민 여론조사 20%를 반영해 당 대표와 최고위원을 선출합니다. 다만, 당 대표는 과반 득표자가 없을 경우 오는 24~25일 결선 투표가 진행될 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국힘 김문수 안철수 장동혁 조경태, 전대 본선 진출…주진우 탈락
    • 입력 2025-08-07 11:00:23
    • 수정2025-08-07 11:57:05
    정치
국민의힘 8·22 전당대회 당 대표 선거 예비경선 결과, 김문수·안철수·장동혁·조경태(가나다 순) 후보가 본선에 진출했습니다.

중도 노선을 표방해 온 주진우 후보는 탈락했습니다. 이에 따라 국민의힘 당권 경쟁은 '찬탄(탄핵 찬성)' 대 '반탄(탄핵 반대)' 2:2 구도로 치러지게 됐습니다.

국민의힘 황우여 전당대회 선거관리위원장은 오늘(7일) 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 선관위 회의를 열고, 지난 5일부터 이틀 동안 책임 당원 투표와 국민 여론조사를 진행한 결과를 통해 이같이 결정됐다고 발표했습니다.

득표 수와 순위는 규정에 따라 공개하지 않았습니다.

4명을 선출하는 최고위원 본경선에는 김근식·김민수·김재원·김태우·손범규·신동욱·양향자·최수진(가나다 순)등 8명이 올랐습니다. 장영하·함운경·홍석준·황시혁는 탈락했습니다.

45세 미만 청년에게 배정되는 청년 최고위원 후보로는 박홍준·손수조·우재준·최우성 후보가 컷오프 없이 모두 본경선에 진출했습니다.

국민의힘은 오는 8일 대구를 시작으로 전국 순회 합동연설회에 나서고, 오는 20~21일 이틀간 본경선을 진행합니다.

이후 오는 22일 충북 청주 오스코 전당대회를 열고, 책임당원 투표 80%, 국민 여론조사 20%를 반영해 당 대표와 최고위원을 선출합니다. 다만, 당 대표는 과반 득표자가 없을 경우 오는 24~25일 결선 투표가 진행될 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용

미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…<br>22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
‘부모 찬스’로 집 사고 증여세 안 내…외국인 부동산 탈세 조사

‘부모 찬스’로 집 사고 증여세 안 내…외국인 부동산 탈세 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.