이창용 “관세협정 타결로 금통위 부담 덜어”

입력 2025.08.07 (11:00) 수정 2025.08.07 (11:10)

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 오늘(7일) 오전 취임 후 처음으로 한국은행 이창용 총재와 만났습니다.

이 총재는 이 자리에서 “관세 협정이 제 생각으로는 한국 입장에서 볼 때 잘 협정이 됐다”면서, 이달 28일 있을 금융통화위원회 금리 결정에 ‘큰 부담을 덜었다’고 밝혔습니다.

그러면서 “통방 전에 관세가 잘못되거나 하면 어려운 상황에 처할 것으로 생각했다”면서, “(구 부총리가) 임명되시자마자 금방 (협상)하여 어려움이 많았을 텐데 감사하다”고 덧붙였습니다.

구 부총리는 “(향후) 경제정책방향을 구체적인 아이템 위주로 만들고 그걸 하기 위한 재정과 세제, 인력이 투입돼야 한다”면서, 한은의 도움이 필요하다고 강조했습니다.

기재부 장관과 한은 총재, 금융위원장과 금감원장이 함께하는 거시경제금융회의, F4 회의가 지난 정부에 이어 지속될지에 대해서는 “소통을 강화하겠다”고 답변했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
