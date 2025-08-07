BIFF, 올해 한국영화공로상에 정지영 감독 선정
입력 2025.08.07 (11:00) 수정 2025.08.07 (15:13)
부산국제영화제는 한국영화공로상 수상자로 정지영 감독을 선정했습니다.
정지영 감독은 1982년 영화 '안개는 여자처럼 속삭인다'로 영화감독을 시작한 이후 '남부군'과 '남영동1985', '부러진 화살', '소년들' 등 사회적 갈등과 인권, 정의 관련 주제의 영화를 제작했습니다.
시상은 다음 달 17일 부산국제영화제 개막식에서 이뤄집니다.
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
