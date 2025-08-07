BIFF, 올해 한국영화공로상에 정지영 감독 선정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

부산국제영화제는 한국영화공로상 수상자로 정지영 감독을 선정했습니다.



정지영 감독은 1982년 영화 '안개는 여자처럼 속삭인다'로 영화감독을 시작한 이후 '남부군'과 '남영동1985', '부러진 화살', '소년들' 등 사회적 갈등과 인권, 정의 관련 주제의 영화를 제작했습니다.



시상은 다음 달 17일 부산국제영화제 개막식에서 이뤄집니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!