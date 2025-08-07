국민 조개 ‘바지락’ 생산량 49% 급감

동영상 고정 취소

국민 조개 '바지락'의 생산량이 크게 줄었습니다.



국립수산과학원 자료를 보면, 지난해 국산 바지락 생산량은 2만 천5백여 만 톤으로, 전년보다 49% 감소했습니다.



이는 서식 환경 변화에 따른 폐사와 경쟁 생물 '쏙'의 급증 등에 따른 것으로 분석됐습니다.



국립수산과학원은 전국 13개 행정구역 어촌계 등과 민·관·연 협의회를 열고 바지락 생산성 향상 방안을 논의하는 등 대책 마련에 나섰습니다.



