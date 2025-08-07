부산 동구, “해수부 이전 특별법 보완” 촉구

동영상 고정 취소

해양수산부가 준비 중인 부산 이전 지원 특별법과 관련해, 부산 동구는 성명을 내고 "부실한 특별법으로는 '해양수도 부산'을 구현할 수 없다"고 밝혔습니다.



동구는 "현재 공개된 특별법 초안은 해수부 이전을 위한 기본 방향만 담고 있으며, 산하 기관 이전 지원과 기반시설 구축, 산업 육성 전략 등에 대한 실행 방안이 빠져 있다"고 지적했습니다.



그러면서, 부산을 해양수도로 만들기 위한 제대로 된 특별법 제정을 촉구했습니다.



