930뉴스(창원)

끊이질 않는 ‘마창대교 투신’…“해결책 없나”

입력 2025.08.07 (11:09) 수정 2025.08.07 (11:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

경찰에 쫓기던 살해 용의자가 창원 마창대교에서 뛰어내려 숨진 사건, 어제 전해드렸는데요.

개통 이후 투신 사고가 잇따랐던 마창대교엔 방지 시설까지 설치됐지만, 사고는 여전합니다.

보도에 최진석 기자입니다.

[리포트]

경찰이 마창대교 위에서 검정 차량을 수색합니다.

구급차들도 잇따라 다리 위에 도착합니다.

경찰의 추적을 피해 차량을 몰고 온 살해 사건의 용의자를 찾는 겁니다.

그러나 용의자는 이미 바다로 투신한 뒤였습니다.

마창대교 주식회사가 투신 사고 방지를 위해 2M 높이로 설치한 원통형 회전 난간도 별 쓸모가 없었습니다.

[경찰 관계자/음성변조 : "뛰어서 위의 것(난간)부터 먼저 잡아서 그런지. 수월하게 넘어가 버리던데요."]

2008년 마창대교 개통 이후 지금까지 발생한 투신사고는 모두 41건.

투신사고가 잇따르자, 마창대교 운영사는 1.7km 구간 양방향에 원통형 회전 난간을 설치하고, CCTV를 추가로 설치해 실시간 감시하고, 순찰도 강화했습니다.

투신 사고 건수는 줄었지만, 사고가 한 건도 없었던 해는 2019년과 2023년뿐으로, 꾸준히 발생하고 있습니다.

시설 보강으로 그칠 게 아니라 상담 전화 안내판 설치나 문구 게시 등 정서적 개입 방식도 검토되어야 한다는 지적입니다.

[하선주/경남 생명의전화 소장 : "대교에서 사고가 자주 일어나는 지점을 특정해서 자살 예방을 할 수 있는 문구들. 그런 문구들을 가시적으로 볼 수 있도록 설치해 주면 좋을 것이라고 생각합니다."]

또, 투신 사고 예방 실효성을 주기적으로 평가할 필요도 있습니다.

마창대교 측은 원통형 회전 난간이 제대로 작동하는지 전반적인 점검에 나서는 한편 보완 대책 마련에도 고심하고 있습니다.

KBS 뉴스 최진석입니다.

촬영기자:김대현/그래픽:조지영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 끊이질 않는 ‘마창대교 투신’…“해결책 없나”
    • 입력 2025-08-07 11:09:46
    • 수정2025-08-07 11:17:50
    930뉴스(창원)
[앵커]

경찰에 쫓기던 살해 용의자가 창원 마창대교에서 뛰어내려 숨진 사건, 어제 전해드렸는데요.

개통 이후 투신 사고가 잇따랐던 마창대교엔 방지 시설까지 설치됐지만, 사고는 여전합니다.

보도에 최진석 기자입니다.

[리포트]

경찰이 마창대교 위에서 검정 차량을 수색합니다.

구급차들도 잇따라 다리 위에 도착합니다.

경찰의 추적을 피해 차량을 몰고 온 살해 사건의 용의자를 찾는 겁니다.

그러나 용의자는 이미 바다로 투신한 뒤였습니다.

마창대교 주식회사가 투신 사고 방지를 위해 2M 높이로 설치한 원통형 회전 난간도 별 쓸모가 없었습니다.

[경찰 관계자/음성변조 : "뛰어서 위의 것(난간)부터 먼저 잡아서 그런지. 수월하게 넘어가 버리던데요."]

2008년 마창대교 개통 이후 지금까지 발생한 투신사고는 모두 41건.

투신사고가 잇따르자, 마창대교 운영사는 1.7km 구간 양방향에 원통형 회전 난간을 설치하고, CCTV를 추가로 설치해 실시간 감시하고, 순찰도 강화했습니다.

투신 사고 건수는 줄었지만, 사고가 한 건도 없었던 해는 2019년과 2023년뿐으로, 꾸준히 발생하고 있습니다.

시설 보강으로 그칠 게 아니라 상담 전화 안내판 설치나 문구 게시 등 정서적 개입 방식도 검토되어야 한다는 지적입니다.

[하선주/경남 생명의전화 소장 : "대교에서 사고가 자주 일어나는 지점을 특정해서 자살 예방을 할 수 있는 문구들. 그런 문구들을 가시적으로 볼 수 있도록 설치해 주면 좋을 것이라고 생각합니다."]

또, 투신 사고 예방 실효성을 주기적으로 평가할 필요도 있습니다.

마창대교 측은 원통형 회전 난간이 제대로 작동하는지 전반적인 점검에 나서는 한편 보완 대책 마련에도 고심하고 있습니다.

KBS 뉴스 최진석입니다.

촬영기자:김대현/그래픽:조지영
최진석
최진석 기자

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용

미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…<br>22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
‘부모 찬스’로 집 사고 증여세 안 내…외국인 부동산 탈세 조사

‘부모 찬스’로 집 사고 증여세 안 내…외국인 부동산 탈세 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.