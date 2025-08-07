문화

“독립 만세” AI로 구현한 다큐 ‘처음 듣는 광복’, 8일 개봉

입력 2025.08.07 (11:10) 수정 2025.08.07 (11:12)

광복 80주년을 맞아 광복의 소리를 AI 기술로 구현한 다큐멘터리 캠페인 필름 ‘처음 듣는 광복’을 오는 8일 개봉한다고 CGV와 빙그레가 오늘(7일) 밝혔습니다.

‘처음 듣는 광복’은 다양한 역사적 자료와 증언에 근거해 1945년 8월 대한민국 곳곳에서 울려 퍼졌던 해방 당시의 함성과 “대한 독립 만세!”를 외치는 소리 등을 AI 기술로 구현해 담았으며 러닝타임은 8분 15초, 티켓 가격은 천 원입니다.

광복 당시 모습은 글이나 사진으로는 전해지지만 실제 소리가 남아 있지 않다는 점에서 이번 시도가 의미가 있고, 또한 광복을 기억하는 사람들의 사연도 담겨 있다고 CGV 측은 전했습니다.

관객과 함께하는 기부 캠페인도 진행됩니다.

티켓 예매금액 천 원 중 815원은 대한적십자사의 독립운동가 후손 돕기 캠페인 사업에 기부될 예정입니다.

‘처음 듣는 광복’은 CGV 용산아이파크몰을 비롯한 전국 15개 극장에서 오는 15일까지 상영됩니다.

[사진 출처 : CGV 제공]

  "독립 만세" AI로 구현한 다큐 '처음 듣는 광복', 8일 개봉
    • 입력 2025-08-07 11:10:36
    • 수정2025-08-07 11:12:07
    문화
[사진 출처 : CGV 제공]
김상협
김상협 기자

