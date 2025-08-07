진주·의령·하동·함양 등 특별재난지역 추가 선포
입력 2025.08.07 (11:12)
정부가 지난달 집중호우와 관련해, 진주·의령·하동·함양과 밀양시 무안면, 거창군 남상면과 신원면을 특별재난지역으로 추가 선포했습니다.
앞서 선포된 산청과 합천 외 추가 지정된 곳에는 피해 복구에 국비 지원이 확대되고, 국세와 지방세 납부가 유예됩니다.
앞서 선포된 산청과 합천 외 추가 지정된 곳에는 피해 복구에 국비 지원이 확대되고, 국세와 지방세 납부가 유예됩니다.
