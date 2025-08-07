산청 실종자 수색 계속…진양호·가화천 주변까지
입력 2025.08.07 (11:12) 수정 2025.08.07 (15:18)
지난달 집중호우로 발생한 산청군의 마지막 실종자 수색 작업이 오늘(7일)도 이어집니다.
경상남도는 어제(6일) 인원 2백여 명과 장비 80대 등을 동원해, 진주 진양호와 사천 가화천까지 수색 범위를 넓혔지만, 마지막 실종자 80대 A 씨를 찾지 못했습니다.
경상남도는 어제(6일) 인원 2백여 명과 장비 80대 등을 동원해, 진주 진양호와 사천 가화천까지 수색 범위를 넓혔지만, 마지막 실종자 80대 A 씨를 찾지 못했습니다.
김효경 기자 tellme@kbs.co.kr김효경 기자의 기사 모음
