‘경남동행론’ 한 달간 800여 명 신청…280명 대출

경상남도가 지난달 출시한 저신용자 긴급생계비 대출 상품 '경남동행론'에 800여 명이 신청해, 280명이 대출을 받은 것으로 나타났습니다.



'경남동행론'은 신용등급 하위 20%이면서 연 소득 3천5백만 원 이하인 도민을 대상으로, 최대 150만 원까지 연 6% 금리로 지원됩니다.



