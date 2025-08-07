경상남도·특허기술진흥원, ‘지식재산권 보호’ 협약

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 어제(6일) 한국특허기술진흥원, 경남창조경제혁신센터와 기술창업 기업의 특허 출원과 지식재산권 확보를 위해 3자 업무 협약을 체결했습니다.



협약을 통해 세 기관은 창업기업의 특허 확보와 기술 보호, 사업화까지 전 주기 지원 체계를 구축합니다.



