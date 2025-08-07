경상남도·특허기술진흥원, ‘지식재산권 보호’ 협약
입력 2025.08.07 (11:15) 수정 2025.08.07 (15:21)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상남도가 어제(6일) 한국특허기술진흥원, 경남창조경제혁신센터와 기술창업 기업의 특허 출원과 지식재산권 확보를 위해 3자 업무 협약을 체결했습니다.
협약을 통해 세 기관은 창업기업의 특허 확보와 기술 보호, 사업화까지 전 주기 지원 체계를 구축합니다.
협약을 통해 세 기관은 창업기업의 특허 확보와 기술 보호, 사업화까지 전 주기 지원 체계를 구축합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경상남도·특허기술진흥원, ‘지식재산권 보호’ 협약
-
- 입력 2025-08-07 11:15:05
- 수정2025-08-07 15:21:15
경상남도가 어제(6일) 한국특허기술진흥원, 경남창조경제혁신센터와 기술창업 기업의 특허 출원과 지식재산권 확보를 위해 3자 업무 협약을 체결했습니다.
협약을 통해 세 기관은 창업기업의 특허 확보와 기술 보호, 사업화까지 전 주기 지원 체계를 구축합니다.
협약을 통해 세 기관은 창업기업의 특허 확보와 기술 보호, 사업화까지 전 주기 지원 체계를 구축합니다.
-
-
송현준 기자 song4@kbs.co.kr송현준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.