산청·창녕 물놀이장 3곳 ‘수질기준 위반 제재’

산청 등 경남 물놀이장 3곳이 수질 기준에 못 미쳐 제재를 받았습니다.



낙동강유역환경청 조사 결과, 산청 대포숲과 경호강, 창녕 홍포어린이공원이 대장균이나 유리잔류염소 기준을 충족하지 못한 것으로 나타났습니다.



이들 시설은 점검 내용을 알려야 하고, 수질검사를 지속해서 받게 됩니다.



