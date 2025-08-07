산청·창녕 물놀이장 3곳 ‘수질기준 위반 제재’
입력 2025.08.07 (11:15)
산청 등 경남 물놀이장 3곳이 수질 기준에 못 미쳐 제재를 받았습니다.
낙동강유역환경청 조사 결과, 산청 대포숲과 경호강, 창녕 홍포어린이공원이 대장균이나 유리잔류염소 기준을 충족하지 못한 것으로 나타났습니다.
이들 시설은 점검 내용을 알려야 하고, 수질검사를 지속해서 받게 됩니다.
낙동강유역환경청 조사 결과, 산청 대포숲과 경호강, 창녕 홍포어린이공원이 대장균이나 유리잔류염소 기준을 충족하지 못한 것으로 나타났습니다.
이들 시설은 점검 내용을 알려야 하고, 수질검사를 지속해서 받게 됩니다.
