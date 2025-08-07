거창군, 첫 청년 임대주택 입주자 19가구 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

거창군이 오는 10월 준공 예정인 청년임대주택 입주자를 오는 22일까지 모집합니다.



거창에 처음 조성된 청년임대주택은 2개 동, 19가구 규모로 청년들의 교류 공간도 함께 마련되며, 최장 6년까지 거주할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!