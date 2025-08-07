거창군, 첫 청년 임대주택 입주자 19가구 모집
입력 2025.08.07 (11:15) 수정 2025.08.07 (15:21)
거창군이 오는 10월 준공 예정인 청년임대주택 입주자를 오는 22일까지 모집합니다.
거창에 처음 조성된 청년임대주택은 2개 동, 19가구 규모로 청년들의 교류 공간도 함께 마련되며, 최장 6년까지 거주할 수 있습니다.
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
