사천시, 숙박업소 부당요금 신고센터 운영

사천시가 여름철 성수기를 맞아 숙박업소 부당요금 신고센터를 이달 말까지 운영합니다.



숙박업소 요금표와 실제 청구 요금이 다른 경우, 안내된 QR코드로 결제 영수증 등을 첨부해 신고할 수 있습니다.



