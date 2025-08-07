광주

광주시교육청, 오는 13일 ‘진학 학부모 아카데미’ 개최

입력 2025.08.07 (11:18)

광주시교육청이 오는 13일 광주시교육청 교육연구정보원 대강당에서 올해 4번째 '광주진학 학부모 아카데미'를 엽니다.

이번 학부모 아카데미는 '자기 주도적 탐구학습을 통한 학교에서 학생부종합전형 준비하기'를 주제로 동국대 부속 영석고등학교 김용진 교사가 강연을 진행합니다.

강연은 대입을 위한 독서와 대학에서 요구하는 학생의 탐구 역량을 키우는 방법에 대해 소개할 예정입니다.

학부모 아카데미는 중3, 고1･2자녀가 있는 학부모 등 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 오는 11일까지 시교육청 진로진학지원센터 홈페이지(https://jinhak.gen.go.kr)를 통해 신청하면 됩니다.

류성호 기자

공지·정정

