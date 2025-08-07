경찰, 이춘석 ‘주식 차명거래 의혹’ 전담 수사팀 편성

이춘석 의원의 ‘주식 차명거래 의혹’을 수사 중인 경찰이 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸렸습니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘(6일) “이춘석 의원의 차명 주식거래 의혹 고발 사건을 배당받아 전담수사팀을 편성했다”고 밝혔습니다.



전담수사팀은 금융범죄수사대장이 팀장을 맡았고, 변호사와 회계사 자격증을 가진 자금 추적 전문 인력 등 25명이 투입됐습니다.



경찰 관계자는 “원칙에 따라 엄정하게 수사를 진행할 것”이라고 설명했습니다.



