[무등의 아침] 잇단 ‘5백년 빈도’ 극한 호우…지하 빗물 터널이 광주천 구할까

◇ 정길훈 (이하 정길훈): 올여름 광주와 전남에 극한 호우가 쏟아지면서 비 피해가 잇따랐습니다. 지난달 17일엔 광주의 하루 강수량이 400mm를 넘어서 역대 기록을 경신했고요. 지난 3일엔 무안에 1시간에 140mm가 넘는 폭우가 쏟아져 곳곳이 물에 잠겼습니다. 전례 없는 극한 호우가 잇따르면서 도시 수해 예방 대책을 근본적으로 다시 세워야 하는 것 아니냐는 이런 목소리가 나오는데요. 류용욱 전남대 토목공학과 교수 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하십니까?◆ 류용욱 전남대 토목공학과 교수 (이하 류용욱): 안녕하십니까?◇ 정길훈: 지난달 중순, 또 이달 초 이렇게 두 차례나 극한 호우가 쏟아지면서 광주 도심 곳곳이 물에 잠겼는데요. 도심의 침수 피해가 컸던 원인을 어떻게 보십니까?◆ 류용욱: 일단 일차적으로는 큰비라고 볼 수가 있겠습니다. 광주 시내에 이번에는 9시간에서 12시간 정도의 비 양을 봤을 때 500년 빈도에 해당하는, 즉 한 500년에 올까 말까 하는 비가 왔다는 것이 일단 가장 큰 원인으로 볼 수 있겠습니다.◇ 정길훈: 지난달 중순이지요. 17일에 내렸던 비로 광주 북구와 광산구의 피해가 컸는데요. 특히 북구 신안교 일대는 지난달 17일에도 그렇고 지난 3일에도 물에 잠겼습니다. 신안교 일대에서 이렇게 침수 피해가 되풀이되는 원인을 어떻게 보십니까?◆ 류용욱: 기본적으로 상습 침수 지역이라고 저희가 칭하는데요. 보통 이런 구간들은 저지대라고 당연히 볼 수 있겠고요. 그리고 도시의 형성 과정을 봤을 때 일반적으로 저지대라고 하면 도시 지역이 형성되기 이전에 이미 기존 하천들이 위치한 곳을 의미합니다. 즉 그 말은 무슨 말이냐면 그 근처에 언제나 물이 모이는 구간이라고 이해하는 게 좀 더 이해를 도울 수 있을 거라고 생각됩니다.◇ 정길훈: 신안교 일대 주민들의 말을 들어보면 5년 전에 세웠던 홍수 방어벽, 그게 오히려 물길을 막아서 피해가 커졌다고 이렇게 주장하는데요. 그 부분은 어떻게 보십니까?◆ 류용욱: 이번 비는 고르게 내리는 비였습니다. 즉 일반적으로 비라는 것은 곳곳에 내리는 비가 하천으로 모여서 하천이 범람 되는 양상, 즉 물이 하천에서 넘쳐서 보통 주거지역, 주민들이 살거나 아니면 농경지 쪽으로 넘치는 범람의 형태를 띠는 것이 일반적인 홍수의 양상입니다. 그런데 이번에는 그렇지 않고요. 지역에 비가 많이 내리면서 그 물들이 빠지지 못하는, 즉 우리가 이제 용어로는 내수 배제라고 말하는데 그 물이 빠지지 못하는 양상을 띠게 됐습니다. 홍수 방어벽이라는 것의 일차적인 목적은 하천 내에 있는 물을 주거지로 못 들어오게 하는 것이 일차적인 목적입니다. 그런데 반대로 이번에는 그 반대 지역에 물이 쌓이게 되면서 오히려 물길을 막는 그런 현상이 됐다고 이해하면 좋을 것 같습니다.◇ 정길훈: 주거 지역에 있던 물이 하천으로 빠져야 하는데 그것을 오히려 막는 장애물이 됐다는 말씀인 거죠?◆ 류용욱: 그렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다. 하지만 원래 홍수 방어벽이라는 부분은 하천의 물을 막는 게 주요 목적이었지요. 그런데 다만 요즘 도심 하천과 일반적인 자연 하천의 현상에서 나타나는 것이 다르게 일어나기 때문에 그런 부분에 있어서 홍수 방어벽이 반대로 일어나는, 하천으로 흘러 나가는 물을 막는 양상이 되고 말았는데요. 홍수 방어벽 문제는 광주뿐만 아니라 도심 하천에 있어서 여러 군데에서 문제가 발생하고 있습니다. 이런 내수 배제, 물이 빠져나가게 하는 그런 구조물의 특성을 반영해야 하지 않겠느냐 이렇게 생각합니다.◇ 정길훈: 그러면 홍수 방어벽을 그대로 계속 둬야 할까요? 아니면 철거해야 할까요?◆ 류용욱: 홍수 방어벽 자체는 아까도 말씀드렸습니다만 하천에서 나오는 물의 범람을 막기 위한 것이 일차적인 목적입니다. 하천에서 나오는 범람은 조금 전에 말씀드렸던 일반적인 주거지에서 생기는 물을 빼내는 물보다 더 큰 홍수를 유발하게 됩니다. 그래서 홍수 방어벽의 존재는 매우 중요하다고 볼 수 있습니다. 다만 역방향으로 흐르는 흐름에 대비할 수 있는, 그런 구조물을 부가적 장치를 견고하게 하고 물의 양에 대비해서 늘리는 그런 설계라든가 고민이 필요할 것이라고 생각됩니다.◇ 정길훈: 그렇게 피해가 잇따르다 보니까 광주광역시가 신안교 일대에 추가로 배수구를 확보했다고 하는데요. 그 정도 대책으로 충분하다고 보십니까?◆ 류용욱: 현재로서는 임시적인 방편으로 볼 수 있겠지요. 왜냐하면 지금 계속 연이어서 두 번의 내수 침수, 도심 지대에서 하천으로 빠져나가지 못하는 현상이 연달아 발생했거든요. 그러다 보니까, 다만 제가 알기로는 나름대로 홍수 방어벽의 배수 기능을 어느 정도 기준을 갖고 아마 수문을 설치했다고 생각합니다. 다만 이 부분이 도심지에 집중되는 호우로 인해서 그 물의 양을 빼내지 못하다 보니까 광주광역시에서는, 제가 이해하기로는 홍수 방어벽을 임의대로 부수기는 어렵거든요. 배수구를 많이 확대하는 구멍을 많이 늘려서 또 행여나 발생할 수 있는 물이, 내수가 차오르는 것을 바로바로 내보낼 수 있는 임시적인 방편으로 생각하고 있고요. 이 상황이 계속 올여름만 하더라도 두 번 큰 강우가 왔단 말이죠. 그러다 보니까 무조건 부수라기보다는 배수의 구멍이라든가 배수의 용량을 늘려서 혹시 발생할 수 있는 문제를 최소화하기 위한 방안이라고 이해할 수 있겠습니다.◇ 정길훈: 지난달 중순 폭우 때도 그렇고 이달 초 폭우 때도 그렇고 폭우가 내릴 때마다 광주천이나 풍영정천이나 이런 영산강 지류 하천에 홍수주의보, 홍수 경보 이런 재난 문자가 뜨곤 하던데요. 도심 하천의 홍수 예방 대책은 어떻게 보십니까?◆ 류용욱: 자연 하천에 비해서 도심 하천은 여러 가지 문제를 가지고 있습니다. 도심 하천의 일단 일차적인 문제는 확장이라든지 홍수 방어의 역할을 하게 만드는 데 있어서 매우 제약적입니다. 즉 무슨 말이냐면 자연 하천의 경우는 주변에 농경지가 이뤄져 있기 때문에 하천에 어떤 방어를 할 때 제방을 올린다든가 아니면 그 주변의 여러 가지 형태를 이용해서 할 수 있는 여지가 좀 많이 있는 반면에 도심지는 그렇지 못하다는 거죠. 바로 하천 주변에 상당히 고가의 사유지들이 대부분 차지하고 있기 때문에 이런 부분에 즉각적으로 대응하는 데 매우 어려운 큰 문제를 가지고 있다고 볼 수가 있겠습니다.◇ 정길훈: 그럼 도심 하천의 홍수를 막기 위한, 재난 대비한 설계 기준은 어떻게 됩니까?◆ 류용욱: 설계 기준 같은 경우 도심 하천 역시 구간별로 그리고 중요도에 따라서 100년에서 200년 빈도로 지금 상향돼서 설계돼 있고요. 물론 이제 그 부분이 적용되지 않은 부분이 있습니다. 우리가 하천 관리를 한다고 하면 법 아래에서 일차적 계획을 세우고 홍수 방어를 하는데요. 설계라는 부분은 100년에서 200년 정도 빈도가 절대 낮은 빈도수는 아닙니다. 좀 전에 500년 비가 왔다고 말씀드렸습니다만 모든 설계를 500년에 맞출 수 없거든요. 구간별로 필요에 따라서 그리고 과거의 홍수라든가 강우에 기반해서 100년에서 200년 정도로 지금 설계하고요. 그 정도는 보통 학계에서는 상당히 강화된 설계 기준이라고 보고 있습니다.◇ 정길훈: 그러면 예전에 저희가 경험하지 못했던 극한호우, 1시간에 강수량이 72mm 이상이라든지 아니면 1시간에 50mm 이상, 3시간 누적 강수량이 90mm 이상, 이럴 때 극한 호우라고 이야기하던데요. 그 극한 호우에 맞춰서 설계 기준을 강화해야 한다는 걸 모든 지역에서 그렇게 할 수 없다는 말씀인 것 같은데요. 그러면 일정 정도 시범 지역이라도 이렇게 설계해 볼 수 있는 것 아닌가요? 어떻게 보십니까?◆ 류용욱: 충분히 가능하고요. 그래서 현재 다른 도시들 같은 경우, 집중도가 사실 광주보다 좀 더 큰 광역시 경우에는 그런 부분을 적용해서 이용하고 있습니다. 그래서 설계 빈도도 좀 상향하고 있지만 그보다도 좀 더 일어날 수 있는 극한 상황을 대비해서 그런 부분에 있어서 물을 어느 정도 저류시킨다든가 즉 도시 안에 물이 차지 않게 하기 위한 시도들이 적용되고 있고 광주광역시도 이제는 거기에 대해서 좀 더 집중적으로 논의해야 할 것이라고 생각합니다.◇ 정길훈: 비 피해가 잇따르다 보니까 광주광역시도 수해 예방 대책을 강화하고 있는데요. 우선 광주광역시 계획을 보면 상습 침수 지역 4곳에 우수 저류 시설을 만든다고 해요. 우수 저류 시설이란 게 빗물을 이렇게 모아두는 곳, 일종의 물그릇 역할을 하는 곳인데요. 어떻게 보십니까?◆ 류용욱: 일단 현재 도시 침수가 많이 발생하고요. 또 더불어 강우 빈도수도 빈도수입니다만 나타나는 양상이 좀 잦아지는 상황에서 일단 우선으로 할 수 있는 적절한 방안이라고 생각합니다. 다만 저류 공간이라는 부분이 비의 양에 따라서 이게 실제로 매우 적절한지에 대한 여러 가지 의견이 있습니다. 하지만 현재도 설계 기준에 근거해서 지금 저류지 3곳이, 한 곳은 이제 시공이 이미 들어간 걸로 알고 있고 2곳은 계획되고 있다고 압니다. 다만 첫 번째 지금 시공되고 있는 구간에 대해서 기반을 다져서 나머지 두 군데 계획을 좀 더 면밀히 검토할 필요가 있다고 봅니다.◇ 정길훈: 우수 저류 시설의 규모는 대개 만 톤에서 3만 톤 정도 그 정도 되는 거죠?◆ 류용욱: 대략 그 정도 규모로 보고 있고요. 좀 전에 앵커께서 말씀하셨던 것처럼요. 우리가 무조건 설계할 수 없습니다. 그래서 그 지역에 나타나는 비의 양을 기반으로 해서 그리고 배수 능력을 같이 전반적으로 검토해서 설정하고요. 현재 기준으로는 적절한 양이라고 이제 판단합니다. 다만 또 비가 양이 갑자기 늘어났을 때, 홍수라는 것은 사실은 몇 년 동안 아무 문제가 없다가도 한 번만 문제가 터지게 되더라도 거기에 빅이슈가 되기 때문에 그런 부분에 많은 고민이 수반될 것 같습니다.◇ 정길훈: 지난달 중순에 큰 피해를 보고 나서 정부 대책을 보니까 광주천에 대심도 지하 방수로를 만들겠다고 해요. 우선 청취자들이 이해할 수 있게 대심도 지하 방수로, 이게 어떤 개념인지 설명해 주시겠습니까?◆ 류용욱: 두 가지 생각을 하시면 좋을 것 같은데요. 지하에 큰 공간을 만든다고 이해하시면 좋을 것 같고요. 그런데 막연하게 저류 공간이 아니라요. 생각해 보시면 시냇가에서 어느 정도 중규모의 하천을 지나서 대규모 하천으로 보통 흐르지 않습니까? 이런 부분을 지하에 큰 터널을 만들어서 굳이 거치지 않고 하류 쪽으로, 바로 직강하 방식으로 물을 뺄 수 있는 그런 장치 개념 즉 저류와 물을 우회시켜서 빨리 방출시키는 그런 개념으로 이해하면 도움이 될 것 같습니다.◇ 정길훈: 대심도 지하 방수로가 실제 서울시의 경우에는 이미 설치가 돼 있다고 하던데요. 이게 효과를 발휘하고 있습니까?◆ 류용욱: 설치라고 보기는 어렵고요. 지금 시공되고 있고요. 시공이 되는 구간이 지금 2개 구간 정도로 제가 이해하고 있습니다만 일단 지금 4개 구간에서 사업이 진행되고 있고요. 시공과 더불어서 나머지 세 군데 구간은 이 양이 적절한지, 비의 양에 있어서 그 방수를 적절하게 하고 있는지에 대한 실험이 지금 수반되고 있습니다. 그래서 수리 실험이라든가 수치적인 이런 걸 전반적으로 체크한 다음에 이 양이 적절한지 적절하게 방수시킬 수 있는지에 대해 지금 설계하고 있고요. 일단 4곳의 사업은 이런 단계별로 진행이 되는 상황입니다.◇ 정길훈: 광주천에 설치한다는 대심도 지하 방수로는 6.1km 구간에 설치할 예정이라는데요. 이게 실제 설치되고 나면 어떤 효과를 기대할 수 있겠습니까?◆ 류용욱: 동일한 효과를 저희가 기대할 수 있을 것 같아요. 특히 광주천의 기본 계획에서는 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 지금 여기에 반영돼서 계획이 세워져 있는데 기본 설계 부분에 있어서 어느 정도 특히 광주 지역의 문제는 여러 가지 광주천과 풍영정천이 도심하천으로 있는데 물을 방수시키는 데 있어서 약간 한계를 가지고 있습니다. 이런 것들이 계속 누적되다 보니까 하류로 계속 가면서 홍수가 일어나는 양상을 띠고 있고 본류가 막히다 보니 조금 전에 말씀드렸던 지류들이 계속 넘치는 양상을 보이고 있는데요. 만약에 이 부분을 바로 지하에 있는 대심도 터널을 통해서 일정량을 저류하고 바로 하류로 빼내게 된다면 어느 정도 홍수 때 물의 수위를 낮추는 데 상당한 기여를 할 수 있을 거라고 생각합니다.◇ 정길훈: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.◆ 류용욱: 감사합니다.◇ 정길훈: 지금까지 류용욱 전남대 토목공학과 교수였습니다.