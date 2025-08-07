“여수MBC, 순천이전 반대”…여수시, 범시민대책위원회 출범

전남 여수시와 지역 정치권, 시민단체들로 구성된 여수MBC 순천 이전 반대 범시민 대책위원회가 조만간 출범할 것으로 보입니다.여수시와 시민단체 등이 참여하는 여수MBC 순천 이전 관련 공론화협의체는 어제(6일) 모임을 갖고, 가칭 '범시민대책위'를 구성해 출범할 예정이라고 밝혔습니다.공론화협의체는 “최대한 소통을 통해 협의한다”는 원칙을 바탕으로 시민 서명운동 등을 진행할 예정입니다.공론화협의체 관계자는 "여수MBC가 협의체에 참석해 현 상황과 요구사항 등을 설명하는 것이 지역사회에 대한 최소한의 예의"라며, "정말 여수MBC가 지역과 함께할 의사가 있다면 ‘여수MBC 살리기 운동과 후원회 결성’까지도 전개할 의사가 있다"고 설명했습니다.협의체는 여수MBC 측에 회의에 참석을 요청하는 공문을 보냈지만, 여수MBC 측은 구성원으로서 협의체에 참가하는 것은 어렵다고 불참 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다.앞서 여수MBC는 "회사 매출 악화와 사옥 노후화로 근무 환경 문제를 넘어 안전이 우려되는 수준"이라며, "문화콘텐츠 기회 발전 특구 진출을 방향으로 정하고 순천시에 입주 가능성을 타진하게 됐다"고 입장을 밝히고 순천 이전에 대한 공식 선언을 했습니다.