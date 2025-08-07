930뉴스(대구)

대구·경북 ‘입추’에도 폭염특보…대구 낮 최고 33도

입력 2025.08.07 (11:28) 수정 2025.08.07 (11:31)

절기상 입추인 오늘(7일) 대구와 구미·포항 등 경북 10개 시군에 폭염주의보가 내려진 가운데, 덥고 습한 날씨가 이어지겠습니다.

낮 최고기온은 대구 33도, 안동·포항 32도 등 29에서 33도 분포로 어제와 비슷하겠습니다.

경북 북동 산지와 북부 동해안을 중심으로는 오후까지 5~30mm의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.

