KBS, 광복 80주년 기획 ‘조용필 단독 콘서트’…“예약 18일부터”
입력 2025.08.07 (11:28) 수정 2025.08.07 (11:34)
KBS가 광복 80주년을 맞아 단독으로 ‘가왕 조용필 콘서트’를 개최합니다.
이번 공연은 다음 달 6일 서울 고척 스카이돔에서 열리며, 전 국민을 위한 무료 공연입니다.
단독 공연의 실황은 공연 한 달 후, 추석 당일인 오는 10월 6일 KBS2TV에서 ‘광복 80주년 대기획-이 순간을 영원히 조용필’을 통해 방송됩니다.
이번 공연은 조용필 씨가 지난 1997년 ‘빅쇼’ 이후 KBS에서 28년 만에 선보이는 단독 무대입니다.
공연 예약은 오는 18일 시작될 예정입니다.
