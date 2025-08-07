KBS, 광복 80주년 기획 ‘조용필 단독 콘서트’…“예약 18일부터”

KBS가 광복 80주년을 맞아 단독으로 ‘가왕 조용필 콘서트’를 개최합니다.



이번 공연은 다음 달 6일 서울 고척 스카이돔에서 열리며, 전 국민을 위한 무료 공연입니다.



단독 공연의 실황은 공연 한 달 후, 추석 당일인 오는 10월 6일 KBS2TV에서 ‘광복 80주년 대기획-이 순간을 영원히 조용필’을 통해 방송됩니다.



이번 공연은 조용필 씨가 지난 1997년 ‘빅쇼’ 이후 KBS에서 28년 만에 선보이는 단독 무대입니다.



공연 예약은 오는 18일 시작될 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!