“일본, 합의 이견 해소 안되면 대미 수출품에 40%대 관세”

미국과 일본이 15%로 합의한 상호관세를 두고 주장이 엇갈리면서 이견을 해소하지 못할 경우 일본의 대미 수출품 일부는 40%대 관세를 물게 될 것으로 보입니다.



일본 정부는 지난달 미국과 관세 협상에서 종전 관세율이 15% 미만 품목에는 15%의 상호관세를 적용하고 종전 관세율 15% 이상 품목에는 상호관세를 추가하지 않고 종전 관세율만 적용하기로 한 것으로 설명하고 있습니다.



그러나 지난달 말 트럼프 미국 대통령이 서명한 대통령령과 현지시각 6일 공표된 미 연방 관보는 유럽연합에만 이같은 세부 조건을 달았을 뿐, 한구과 일본에 대해선 종전 관세율에 15% 상호관세가 추가된다고 밝히고 있습니다.



이럴 경우, 한국은 종전에 자유무역협정에 따라 미국에 수출하는 대부분의 제품이 무관세였지만, 일본 수출품에는 종전 관세율에 15%의 상호관세가 추가될 수 있다는 해석입니다.



미국이 발표한 내용이 그대로 시행되면 종전 관세율이 7.5%인 일본산 직물은 상호관세 15%가 추가되면서 총 22.5%의 관세를 부과받게 되고 종전 관세율이 26.4%였던 일본산 쇠고기에 대한 관세는 41.4%나 된다고 요미우리 신문은 전했습니다.



이에 대해 일본 정부는 유럽연합과 같은 방식을 적용받는다며, 직물에 대한 관세율은 15%여야 하고 쇠고기 관세율은 26.4%라고 주장하고 있습니다.



주요 무역국 대부분과 합의를 본 미국의 상호관세는 우리 시각 오후 1시 1분(미국 동부시 7일 오전 0시 1분)부터 시행됩니다.



상호관세는 자동차, 알루미늄·철강 등 품목별 관세 적용 대상을 제외한 대부분 품목에 미국이 적용하는 관세입니다.



이와 관련해 미일 장관급 관세 협상에서 일본 측 대표를 맡아온 아카자와 료세이 경제재생상은 합의 내용의 이행 등을 촉구하기 위해 지난 5일부터 워싱턴DC를 방문 중입니다.



외무성에 따르면 그는 6일 낮 하워드 러트닉 미 상무장관과 약 90분간 만나 합의 내용의 이행 등을 놓고 협의했으며 총 15%로 합의된 자동차 관세의 신속한 시행 등도 요구했습니다.



일본 정부는 보도자료를 통해 “아카자와 경제재생상이 상호관세 합의 내용을 다시 확인한 뒤 즉시 그 내용을 시행하도록 요구했다”고 밝혔습니다. 다만 러트닉 장관의 답변 내용은 전하지 않았습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!