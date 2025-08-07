대학은 막는데 교육청은 배포?…AI 작성 학생부 논란

동영상 고정 취소

최근 학교에선 학교생활기록부를 작성하는데 AI를 활용하는 교사가 적지 않은데요,



경북교육청이 아예 학생부 작성용 AI를 만들어 배포하기까지 했는데, 정작, 일선 대학에선 AI 학생부를 걸러내고 있어 교육 현장의 혼선이 커지고 있습니다.



문다애 기자입니다.



[리포트]



2년 전 경북교육청이 만들어 배포한 학교생활 기록부용 AI 프로그램, 학생 정보를 4문장 입력하자 불과 몇 초 만에 7배 분량으로 학생부가 완성됩니다.



교사의 상당수가 챗GPT로 학생부를 작성할 만큼 AI 사용이 일상화한 상황에서 경북교육청이 전국에서 처음으로 공식 도입한 겁니다.



[고등학교 교사 A씨/음성변조 : "선생님들도 너무 과도하게 많은 양의 기재를 해야 하다 보니까 사실 AI의 도움을 받지 않기가 점점 힘들어지는 구조예요."]



반면, 대학들은 AI로 작성된 학생부를 걸러내는 데 혈안입니다.



대입 전형의 70%가 학생부 기반인 상황에서, 대학들이 자구책을 마련하는 겁니다.



[임진택/경희대 입학사정관 : "AI가 쓴 평가를 그냥 그대로 옮겨서 학생부 붙였다고 생각하면 자료에 대한 신뢰성은 당연히 떨어질 거고 학생부 못 믿겠다 이렇게 아마 될 것 같아요."]



급기야 표절 탐지 서비스에 학생부 검증 기능이 추가된 프로그램까지 등장했는데, 출시 한 달 반 만에 전국 대학 83곳이 도입했습니다.



이 프로그램에 경북교육청 AI가 작성한 학생부를 검증해 보니, 표절률이 100%라고 나옵니다.



[신동호/표절 검증 SW 개발업체 대표 : "글의 작성 주체가 사람인지 AI인지를 판별해서 평가자에게 정보를 제공해가지고 도움을 주는 프로그램입니다. 챗GPT로 작성될 경우는 98% 정도의 탐지율을 보여주고 있습니다."]



이런 가운데 교육부는 AI 사용에 대한 규제 계획은 없다며 사실상 손을 놓고 있어, 교육 현장과 대학 간 창과 방패의 싸움이 방치되고 있습니다.



KBS 뉴스 문다애입니다.



촬영기자:최동희·조영천



