포스코이앤씨 건설 현장 6곳 공사 중단

포스코이앤씨 사업장에서 중대 재해가 잇따르면서 대구경북에서도 건설 현장 6곳의 공사가 중단됐습니다.



대구는 수성구와 중구 등 주상복합아파트 신축 현장 4곳, 경북은 포항의 아파트 1곳과 도로 건설 현장 1곳입니다.



한편, 지난달 28일과 이달 4일 포스코이앤씨 사업장에서 사망 사고가 잇따라 발생해, 이재명 대통령이 법적 제재 검토를 지시했고 전국 모든 현장의 작업이 중단됐습니다.



