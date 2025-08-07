930뉴스(대구)

구미시 특례 보증 규모 1,320억 원…역대 최대

입력 2025.08.07 (11:29) 수정 2025.08.07 (15:35)

포스코이앤씨 건설 현장 6곳 공사 중단

삼성라이온즈 오승환, 이번 시즌 뒤 은퇴

구미시가 고금리로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 추진하는 특례 보증 규모가 올해 역대 최대를 기록했습니다.

구미시는 경북신용보증재단, 아이엠뱅크 등과 50억 원을 출연 협약하는 등 하반기 600억 원의 보증 규모를 확보하면서 올해 특례 보증 규모가 역대 최대인 천3백20억 원에 이른다고 밝혔습니다.

이번 출연 협약으로 소상공인들은 최대 7천만 원까지 대출을 받을 수 있게 되며 구미시는 대출이자의 3%도 2년 동안 지원한다고 덧붙였습니다.

    • 입력 2025-08-07 11:29:27
    • 수정2025-08-07 15:35:34
    930뉴스(대구)
김재노 기자

