구미시 특례 보증 규모 1,320억 원…역대 최대

동영상 고정 취소

구미시가 고금리로 어려움을 겪는 소상공인을 위해 추진하는 특례 보증 규모가 올해 역대 최대를 기록했습니다.



구미시는 경북신용보증재단, 아이엠뱅크 등과 50억 원을 출연 협약하는 등 하반기 600억 원의 보증 규모를 확보하면서 올해 특례 보증 규모가 역대 최대인 천3백20억 원에 이른다고 밝혔습니다.



이번 출연 협약으로 소상공인들은 최대 7천만 원까지 대출을 받을 수 있게 되며 구미시는 대출이자의 3%도 2년 동안 지원한다고 덧붙였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!