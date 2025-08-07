삼성라이온즈 오승환, 이번 시즌 뒤 은퇴

동영상 고정 취소

프로야구 삼성 라이온즈의 오승환이 이번 시즌을 마치고 은퇴합니다.



삼성 구단은 "오승환이 지난 주말 구단주 겸 대표이사와 면담하고 올 시즌을 끝으로 은퇴하겠다는 의사를 밝혔다"고 전했습니다.



삼성은 KBO와 타 구단과의 협의를 거쳐 오승환의 은퇴 투어를 진행하고 시즌 말미에 은퇴 경기를 마련하기로 했으며 오승환의 등번호인 21번을 영구 결번으로 지정할 계획입니다.



