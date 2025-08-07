삼성라이온즈 오승환, 이번 시즌 뒤 은퇴
입력 2025.08.07 (11:29) 수정 2025.08.07 (15:36)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
프로야구 삼성 라이온즈의 오승환이 이번 시즌을 마치고 은퇴합니다.
삼성 구단은 "오승환이 지난 주말 구단주 겸 대표이사와 면담하고 올 시즌을 끝으로 은퇴하겠다는 의사를 밝혔다"고 전했습니다.
삼성은 KBO와 타 구단과의 협의를 거쳐 오승환의 은퇴 투어를 진행하고 시즌 말미에 은퇴 경기를 마련하기로 했으며 오승환의 등번호인 21번을 영구 결번으로 지정할 계획입니다.
삼성 구단은 "오승환이 지난 주말 구단주 겸 대표이사와 면담하고 올 시즌을 끝으로 은퇴하겠다는 의사를 밝혔다"고 전했습니다.
삼성은 KBO와 타 구단과의 협의를 거쳐 오승환의 은퇴 투어를 진행하고 시즌 말미에 은퇴 경기를 마련하기로 했으며 오승환의 등번호인 21번을 영구 결번으로 지정할 계획입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 삼성라이온즈 오승환, 이번 시즌 뒤 은퇴
-
- 입력 2025-08-07 11:29:53
- 수정2025-08-07 15:36:46
프로야구 삼성 라이온즈의 오승환이 이번 시즌을 마치고 은퇴합니다.
삼성 구단은 "오승환이 지난 주말 구단주 겸 대표이사와 면담하고 올 시즌을 끝으로 은퇴하겠다는 의사를 밝혔다"고 전했습니다.
삼성은 KBO와 타 구단과의 협의를 거쳐 오승환의 은퇴 투어를 진행하고 시즌 말미에 은퇴 경기를 마련하기로 했으며 오승환의 등번호인 21번을 영구 결번으로 지정할 계획입니다.
삼성 구단은 "오승환이 지난 주말 구단주 겸 대표이사와 면담하고 올 시즌을 끝으로 은퇴하겠다는 의사를 밝혔다"고 전했습니다.
삼성은 KBO와 타 구단과의 협의를 거쳐 오승환의 은퇴 투어를 진행하고 시즌 말미에 은퇴 경기를 마련하기로 했으며 오승환의 등번호인 21번을 영구 결번으로 지정할 계획입니다.
-
-
권기준 기자 newsman@kbs.co.kr권기준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.