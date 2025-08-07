대구시, 감염병 대응 전문 인력 양성

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대구시가 기후변화로 인한 감염병 위기에 미리 대응하기 위해 감염병 대응 전문인력 양성에 나섰습니다.



대구시 감염병관리지원단은 상반기 교육을 통해 시와 보건소 소속 감염병 대응 전문인력 백여 명을 배출했다고 밝혔습니다.



하반기에는 기초 역학조사와 긴급 방역조치 등 현장 중심의 실무 교육을 통해 대응 인력의 전문성을 더욱 높일 계획입니다.



