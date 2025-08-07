광주 수족구병 유행…“영유아 감염 주의”

동영상 고정 취소

광주 지역에서 수족구병을 포함한 엔테로바이러스 감염증이 유행하고 있어 주의가 요구됩니다.



광주시보건환경연구원은 표본감시 결과 지난 달 광주지역 수족구병 검출률은 평균 84%로 급증했습니다.



수족구병은 기온이 상승하는 6월부터 본격적으로 증가하며, 주로 영유아에게서 많이 발생합니다.



주요 증상은 손·발·입안 등 수포성 발진과 발열, 구토, 설사 등입니다.



