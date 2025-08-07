“포스코이앤씨, 2천억 원대 중재 절차 중단하라”
입력 2025.08.07 (11:36) 수정 2025.08.07 (15:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
광주 지역 시민사회단체들이 광주시를 상대로 2천억 원대 운영비를 요구한 가연성폐기물연료화시설 운영사 측에 중재 절차를 중단할 것을 촉구했습니다.
포스코 시민혈세 강탈 시도 저지 광주시민대책위는 광주시청 앞에서 기자회견을 열고 이같이 요구했습니다.
시민대책위는 또 중재 절차를 잠정 연기하기로 한 것도 산재 사망사고 등 비윤리 경영에 대한 사회적 비난 여론을 피하려는 것일 뿐이라며 중재안을 철회할 것을 요구했습니다.
포스코 시민혈세 강탈 시도 저지 광주시민대책위는 광주시청 앞에서 기자회견을 열고 이같이 요구했습니다.
시민대책위는 또 중재 절차를 잠정 연기하기로 한 것도 산재 사망사고 등 비윤리 경영에 대한 사회적 비난 여론을 피하려는 것일 뿐이라며 중재안을 철회할 것을 요구했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “포스코이앤씨, 2천억 원대 중재 절차 중단하라”
-
- 입력 2025-08-07 11:36:43
- 수정2025-08-07 15:28:09
광주 지역 시민사회단체들이 광주시를 상대로 2천억 원대 운영비를 요구한 가연성폐기물연료화시설 운영사 측에 중재 절차를 중단할 것을 촉구했습니다.
포스코 시민혈세 강탈 시도 저지 광주시민대책위는 광주시청 앞에서 기자회견을 열고 이같이 요구했습니다.
시민대책위는 또 중재 절차를 잠정 연기하기로 한 것도 산재 사망사고 등 비윤리 경영에 대한 사회적 비난 여론을 피하려는 것일 뿐이라며 중재안을 철회할 것을 요구했습니다.
포스코 시민혈세 강탈 시도 저지 광주시민대책위는 광주시청 앞에서 기자회견을 열고 이같이 요구했습니다.
시민대책위는 또 중재 절차를 잠정 연기하기로 한 것도 산재 사망사고 등 비윤리 경영에 대한 사회적 비난 여론을 피하려는 것일 뿐이라며 중재안을 철회할 것을 요구했습니다.
-
-
김호 기자 kh@kbs.co.kr김호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.