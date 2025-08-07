“포스코이앤씨, 2천억 원대 중재 절차 중단하라”

동영상 고정 취소

광주 지역 시민사회단체들이 광주시를 상대로 2천억 원대 운영비를 요구한 가연성폐기물연료화시설 운영사 측에 중재 절차를 중단할 것을 촉구했습니다.



포스코 시민혈세 강탈 시도 저지 광주시민대책위는 광주시청 앞에서 기자회견을 열고 이같이 요구했습니다.



시민대책위는 또 중재 절차를 잠정 연기하기로 한 것도 산재 사망사고 등 비윤리 경영에 대한 사회적 비난 여론을 피하려는 것일 뿐이라며 중재안을 철회할 것을 요구했습니다.



