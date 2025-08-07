금호타이어 공장 건물 해체 허가…화재 원인 조사 병행
입력 2025.08.07 (11:38)
지난 5월 대형 화재가 난 금호타이어 광주공장 건물에 대한 해체 작업이 조만간 시작될 거로 전망됩니다.
광주 광산구는 어제(6일) 금호타이어 광주공장 내 정련공정 동에 대한 건물 해체를 허가했다고 밝혔습니다.
이에따라 금호타이어 측은 시공사를 선정하고 광산구가 감리 지정 절차를 마치면 착공신고 후 곧바로 해체에 들어갈 수 있습니다.
그동안 건물 붕괴 우려 등으로 현장 감식을 진행하지 못했던 수사 당국은 해체 작업과 동시에 화재 원인 조사에 나설 계획입니다.
- 금호타이어 공장 건물 해체 허가…화재 원인 조사 병행
- 입력 2025-08-07 11:38:42
- 수정2025-08-07 15:28:09
