금호타이어 공장 건물 해체 허가…화재 원인 조사 병행

지난 5월 대형 화재가 난 금호타이어 광주공장 건물에 대한 해체 작업이 조만간 시작될 거로 전망됩니다.



광주 광산구는 어제(6일) 금호타이어 광주공장 내 정련공정 동에 대한 건물 해체를 허가했다고 밝혔습니다.



이에따라 금호타이어 측은 시공사를 선정하고 광산구가 감리 지정 절차를 마치면 착공신고 후 곧바로 해체에 들어갈 수 있습니다.



그동안 건물 붕괴 우려 등으로 현장 감식을 진행하지 못했던 수사 당국은 해체 작업과 동시에 화재 원인 조사에 나설 계획입니다.



