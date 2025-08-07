‘주식 차명 거래 의혹’ 이춘석…전북 정치권 ‘악재’

동영상 고정 취소

[앵커]



전북 지역구 출신이자 4선 중진인 이춘석 의원의 '차명 주식거래 의혹'의 파장이 커지고 있습니다.



이재명 대통령의 수사 지시, 민주당 제명 조치에 이어 전북 정치권에도 큰 악재가 될 전망입니다.



유진휘 기자입니다.



[리포트]



보좌진 명의로 주식 차명거래 의혹이 불거진 민주당 이춘석 의원.



이재명 대통령은 사안을 엄중하게 인식하고 있다며, 신속한 수사를 지시했습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : "더불어 이춘석 의원을 국정기획위원회에서 즉시 해촉할 것을 지시하셨습니다."]



이 의원은 민주당 정청래 대표의 긴급 진상 조사지시 6시간 만에 자진 탈당해 무소속 의원이 됐고, 민주당은 제명 조치를 내렸습니다.



[정청래/더불어민주당 대표 : "추후에 이런 일이 발생하지 않도록 당 소속 국회의원들의 기강을 확실히 잡도록 하겠습니다."]



이 의원은 그동안 맡았던 국회 법사위원장과 국정기획위원회 경제2분과장을 모두 내려놓게 됐습니다.



지역구 의원들이 국회 상임위원장과 장관에 잇따라 등용되며, 모처럼 존재감을 드러냈던 전북 정치권도 악재를 맞았습니다.



4선 중진에 전북 출신 첫 법사위원장으로서 지역 현안 반영과 법안 통과에 영향력을 기대했으나 수포가 된 겁니다.



이번 논란과 관련해 조국혁신당 전북도당은 수사를 받는 무소속 국회의원은 국회에서 어떤 역할도 할 수 없다며, 의원직 사퇴를 촉구했습니다.



진보당 전북도당은 모처럼 지역 홀대에서 벗어날 수 있다는 기대감 속에 일어난 이번 사태는 전북도민들을 배신한 행위라고 강하게 비판했습니다.



KBS 뉴스 유진휘입니다.



