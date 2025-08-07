중국 업계, 단체관광 무비자에 반색…‘10월 황금연휴’ 기대감↑

한국 정부가 오는 9월 29일부터 중국인 단체관광객에 대해 한시적 무비자 정책을 시행하기로 한 가운데 중국 관광업계도 반색하고 있습니다.



중국 온라인 여행 플랫폼 ‘취날’에서 서울을 목적지로 한 검색량은 전날 오후 한국 정부의 무비자 방침 발표 후 30분 만에 120%까지 증가했습니다. 또 다른 여행 플랫폼 퉁청여행에서도 전날 오후 3시 기준 중국 최대 휴가 기간인 국경절 연휴(10월 1∼8일) 한국행 단체관광 상품 검색량이 60% 넘게 늘었습니다.



중국 관광업계는 한국 정부의 중국인 단체관광객 무비자 정책 시행 시점이 국경절 연휴 직전으로 맞춰졌다는 점에 주목했습니다.



퉁청여행 산하 연구원 책임자는 “여름철 여행 시장이 절반 정도 이미 지나간 상황에서 여행사들은 국경절 시장을 준비하고 있다”며 “한국이 이때 중국인들에 대한 비자 정책을 조정하고 유커(遊客·중국인 관광객) 임시 무비자를 추진한 것은 중국 여행객 시장을 미리 확보하려는 신호를 보낸 것”이라고 평가했습니다.



씨트립(携程)여행연구원은 “한국이 비자 절차 간소화 후 더 많은 중장년·가족 관광객들을 흡수할 것이고, 3선도시(중소도시)와 4선도시(소도시) 단체관광 수요가 풀릴 것”이라며 “중국 단체관광객 복귀는 한국 소매·면세·요식업 회복을 직접적으로 이끄는 동시에 양국 민간 상호작용을 촉진할 것”이라고 내다봤습니다.



다만 펑파이는 “여러 업계 인사들은 (코로나19 봉쇄를 거쳐) 출국이 허용된 이래 한국을 가는 단체관광은 줄곧 부진한 상태였다고 했다”며 한국 관광객 증가 효과가 그다지 크지 않을 수 있다는 자국 업계 의견도 소개했습니다.



저우웨이훙 중국 춘추여행 부총경리는 단체관광을 선호하는 중국 중장년 여행객들에게는 비교적 인기를 끌 수 있겠지만, 이제는 한국 관광객 대부분을 차지하게 된 개인여행객들에게는 무비자 조치가 여전히 적용되지 않는다는 점을 한계로 꼽았습니다.



그는 “(중국 여행객들이) 자유여행으로 가는 한국 제주도는 원래 무비자 지역이고, 단체관광은 서울과 부산에 집중되긴 하지만 단체관광 상품의 풍부함이 주변에 비해 크지 않다”며 “이 정책의 도입도 큰 영향을 내지는 않을 것”이라고 했습니다.



중국 정부도 한국의 무비자 정책 발표에 환영 입장을 내놨습니다.



중국 외교부 대변인실은 이날 연합뉴스에 보내온 서면 답변에서 “중한 양국은 서로 중요한 이웃으로, 인문 교류 강화는 양국 인민의 공동 이익에 부합한다”고 했습니다.



다이빙 주한 중국대사 역시 전날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 무비자 입국이 중국 관광객들에게 좋은 소식이라며 “양국 정부와 각계가 함께 노력해 좋은 조치를 잘 시행해 나가고, 양국 간 인적 교류 확대와 민심 상통 촉진을 위한 우호적인 분위기와 여건을 계속 조성해 나가기를 기대한다”고 밝혔습니다.



