전북 인구 173만 명대 깨져…전주 62만 명대로 줄어

동영상 고정 취소

전북 인구가 173만 명 선 아래로 떨어졌습니다.



행정안전부 통계를 보면, 지난달 말 기준 전북 주민등록 인구는 백72만 9천여 명으로, 한 해 전 같은 달보다 만 5천 명 넘게 줄었습니다.



전주시 인구는 62만 9천여 명으로, 1년 2개월 만에 63만 명 선이 무너졌습니다.



반면 완주군 인구는 10만 2백여 명을 기록하며, 증가세를 이어갔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!