농식품부, 상반기 저탄소농산물 인증 539건 추가 확정
입력 2025.08.07 (11:51) 수정 2025.08.07 (15:16)
농림축산식품부는 올해 상반기에 5백 39건의 '저탄소 농산물 인증'을 추가로 확정했다고 밝혔습니다.
이에 따라 모두 천2백12건, 만 천6백여 농가가 저탄소 농산물 인증을 보유하게 됐습니다.
저탄소 농산물 인증은 농산물우수관리, 즉 GAP 인증을 받은 농산물을 대상으로 저탄소 농업 기술을 적용해 생산 전 과정에서 온실가스 배출량을 줄이면 부여받습니다.
인증을 통해 2012년부터 지난해 말까지 65만 4천 톤의 이산화탄소를 저감한 것으로 파악됐습니다.
서승신 기자
