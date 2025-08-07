해병특검, 김철문 전북경찰청장 소환 조사
입력 2025.08.07 (11:51) 수정 2025.08.07 (15:18)
채 해병 사건 수사 외압 의혹을 수사하는 순직해병 특검이 오늘(7일) 오후 김철문 전북경찰청장을 참고인 신분으로 소환 조사합니다.
김 청장은 지난해 경찰의 채 해병 사건 수사 당시 경북경찰청장이었습니다.
채 해병 사망과 관련해 경북경찰청은 업무상 과실치사 등 혐의로 해병대 지휘부를 수사해 임성근 전 1사단장을 불송치했습니다.
특검은 이 과정에 외압 등 불법행위가 있었는지 조사할 예정입니다.
