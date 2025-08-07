대전 교제 살인 20대 남성 구속…“도주 우려”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전 여자 친구에게 흉기를 휘둘러 살해한 혐의로 붙잡힌 20대 남성이 구속됐습니다.



대전지방법원은 어제 이 남성에 대한 영장실질심사를 진행한 뒤 '도주의 우려가 있다'며 구속영장을 발부했습니다.



